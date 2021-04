Corona: Test-Pflicht löst in Schönebeck Unsicherheit aus - Frisör und Baumarkt verunsichert

Schönebeck (pc/ns)

Pauline Pallmann testete an der Kosmos-Apotheke durch ein geöffnetes Fenster. Foto: Andre Schneider

Die gute Nachricht vorab: Jeder, der in Schönebeck gestern einen Corona-Schnelltest brauchte, konnte einen bekommen. Doch die drei Teststellen in der Stadt hatten alle Hände voll zu tun.

„Seit 9.30 Uhr“, berichtete Miriam Weise-Wendel um die Mittagszeit, „haben wir etwa 50 Testes durchgeführt“. Der Bedarf sei da. Schließlich dürfen Kunden etwa Baumärkte oder Friseurgeschäfte nur noch mit einem negativen Schnelltest aufsuchen, der maximal 24 Stunden alt ist. Das gilt übrigens auch für den Bierer Berg, wie Stadtsprecher Frank Nahrstedt mitteilt. „Tierparks dürfen ab einem Inzidenzwert von mehr als 100 nur noch mit negativem Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, betreten werden. Diese Regelung gilt für Personen ab 7 Jahren“, so Nahrstedt.

Weise-Wendel und ihr Team unterrichten normalerweise im Schönebecker Studienkreis. Vor der Einrichtung führen sie nun auch die Tests durch, täglich zwischen 10 und 17 Uhr. Im Moment ist noch keine Terminanmeldung erforderlich. So ist das Testen auch für Menschen möglich, die über keinen Internetzugang verfügen. Das Ergebnis bekommen sie direkt an Ort und Stelle ausgehändigt.

Aus der Not eine Tugend gemacht

„Unserer Lehrkräfte benötigen ebenfalls einen Schnelltest. Für sie war es aber schwierig, immer Termine zu bekommen“, sagt die Inhaberin des Nachhilfeinstitutes. Sie machte aus der Not eine Tugend und absolvierte mit einigen Mitarbeitern die angeleitete Unterweisung, mit der sie Tests durchführen können. „Wir haben seitdem etwa 1000 Tests durchgeführt und nur zwei waren positiv.“

Auf viele negative Testergebnisse hoffen sie auch in der Kosmos-Apotheke im Edeka-Center. Gestern entnahm Pauline Pallmann die Testes durch das geöffnete Fenster. „Der Andrang ist sehr groß“, sagt sie. Termine müssen allerdings vorab im Internet (www.kosmosapotheken.de) oder telefonisch gebucht werden.

Testen in der Apotheke

„Wir wollen schließlich keine Menschenansammlungen“, sagt Apotheker Rami Joria. Wochentags zwischen 9 und 17 Uhr laufen die Testungen. Ergebnisse erhalten Patienten per E-Mail. „Für Menschen ohne Internet können wir sie aber auch ausdrucken“, so Rami. Die Antigen-Schnelltests für den Alltagsbedarf benötigen zwischen 20 und 30 Minuten.

Ebenso schnell funktioniert’s im „Drive-Through“, also dem Test aus dem heruntergelassenen Autofenster heraus, an der Boeltzigstraße. Das Zentrum kommt so langsam in Fahrt sagt Organisator Stephan Trappe. „Wir haben die Testkapazitäten jetzt noch einmal erhöht“, so Trappe. Terminbuchungen erfolgen ausschließlich im Internet über die eigens eingerichtete Seite des Salzlandkreises.

Theorie und Praxis: Zwei Paar Schuhe

Verschiedene Möglichkeiten, um sich in Schönebeck auf das Coronavirus testen zu lassen, sind also vorhanden. Rein theoretisch sollte es für die Kunden von Friseuren oder Baumärkten also kein so großes Problem sein, einen Test beim Besuch vorzuzeigen. Doch Theorie und Praxis sind nun mal zwei paar Schuhe. Das zeigte sich auch gestern an verschiedener Stelle.

„Ich muss hier alle wegschicken, und ich muss allen erklären warum“, stellt Hendrik Ilse, Betriebsleiter des Hagebau-Baumarktes in Schönebeck, fest. Nahezu kein Kunde kann einen Test vorzeigen. Viele wurden von der neuen Regelung offenbar kalt erwischt. „Da fragt man sich, ob die Leute die Nachrichten nicht verfolgen“, überlegt Ilse. Er habe jedenfalls vielen Kunden erklären müssen, warum sie den Baumarkt nicht betreten dürften.

Keiner hat einen Test dabei

Ein ähnliches Bild zeichnet die Friseurin Mandy Ilgenstein des Schönebecker Friseursalon M&K. Am Vormittag teilt sie der Volksstimme auf Nachfrage mit: „Das hatten die Kunden einfach nicht auf dem Schirm. Keiner hatte einen Test dabei.“ Darüber hinaus hätten einige Kunden im Salon angerufen, um ihre Termine für die nächsten Tage abzusagen. „Viele haben das damit begründet, dass sie sich nicht testen lassen wollen“, sagt Mandy Ilgenstein.

Doch nicht bei den Kunden, sondern auch bei der Friseurin herrscht Unsicherheit. „Ich stehe in Kontakt mit der Handwerkskammer, um mir Gewissheit darüber zu verschaffen, welche Tests denn überhaupt gelten“, so Mandy Ilgenstein.

Das wichtigste ist im Grunde, dass der Test nicht älter als 24 Stunden ist. Wer sich beispielsweise im Testzentrum in der Böttcherstraße auf Covid-19 testen lässt, der erhält einen schriftlichen Nachweis darüber, wann dieser Test durchgeführt wurde. Mit dieser Bescheinigung spricht dann nichts mehr gegen den Besuch beim Friseur oder im Baumarkt.