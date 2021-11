Corona: Exklusive Einblicke in Intensivstation in Bad Salzelmen schockieren

Volksstimme-Redakteur Andre Schneider erhielt exklusive und emotionale Einblicke in die Arbeit auf der Intensivstation. Nach einem Besuch des Ameos-Klinikums Bad Salzelmen verfasst er einen eindringlichen Kommentar.

Martin Paslig und Simone Jahn behandeln Corona-Patienten am Klinikum in Bad Salzelmen

Bad Salzelmen - Freiheit und persönliche Entscheidungen sind mir sehr wichtig.

Bisher habe ich die Meinung jener, die sich nicht impfen lassen wollen stets respektiert, war in Diskussionen zurückhaltend. Aber die Erfahrung auf der Intensivstation in Bad Salzelmen war mehr als heilsam. Die Pflegekräfte und Mediziner haben mir sachlich, glaubhaft und ohne die „Mitleidskarte“ zu spielen aus ihrem Berufsalltag berichtet. Dafür bin ich sehr dankbar.

Ich habe meine Meinung geändert. Offenbar schützt nur eine Impfung vor den teilweise verheerenden Folgen des Coronavirus.

Wenn Sie können, lassen Sie sich impfen. Nur so können Sie nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft einer schweren Corona-Infektion vorbeugen. In die Situation, in der sich die Patienten der Intensivstation befinden, möchte ich jedenfalls nicht kommen. Das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht.