Corona: Zusätzliche Impftermine in Schönebeck verfügbar

In Schönebeck sind zusätzliche Termine für die Impfung gegen das Coronavirus verfügbar - und das auch in den Abendstunden.

Schönebeck (ok) - Schönebeck ist dabei: Im Rahmen der Impfaktionswoche #HierWirdGeimpft der Bundesregierung vom 13. bis 19. September bietet das Hausarztteam Schönebeck über die üblichen Impftermine hinaus auch Termine in den Abendstunden an. So können Patienten an den folgenden Tagen Impftermine auch außerhalb der regulären Sprechzeiten vereinbaren:

• Montag, 13. September, von 18 bis 20 Uhr

• Dienstag, 14. September, von 18 bis 20 Uhr

• Donnerstag, 16. September von 18 bis 20 Uhr

Die Impfaktion findet in Schönebeck im Breitwegs 4 (2. OG) statt. Das Impfangebot richtet sich nach Empfehlung der Impfkommission an alle Patienten ab zwölf Jahren. Zur Verfügung stehen dafür die Impfstoffe Comirnaty von Biontech/Pfizer (ab 12 Jahren) und Janssen von Johnson & Johnson (ab 60 Jahren).

Termine können hier online gebucht werden.