In Schönebeck im Salzlandkreis hat sich eine weitere Person mit dem Coronavirus infiziert.

Schönebeck (vs) l In Schönebeck ist am Sonnabend ein weiterer Covid-19-Fall bestätigt worden. Wie der Salzlandkreis am Montag mitteilt, gibt es damit derzeit drei aktive Fälle im Landkreis, die allesamt die Stadt Schönebeck betreffen. Die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle seit Ausbruch der Pandemie erhöht sich damit auf 71.

Die anderen 68 bisher Infizierten gelten wieder als genesen. Des Weiteren befinden sich aktuell 29 Personen in Quarantäne.

Bereits in der vergangenen Woche gab es zwei neue Coronafälle in Schönebeck. In zwei aufeianderfolgenden Tagen wurden zwei Frauen positiv auf das Virus getestet.