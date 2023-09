Bördeland - Über 1000 Teilnehmer in verschiedenen Kategorien und Altersklassen schwangen sich 2016 auf ihr Fahrrad, als die Cycle Tour zum ersten Mal veranstaltet wurde. Am Sonntag, 10. September, findet bereits die achte Auflage der Tour statt. Erwartet werden ebenfalls etwa 1000 Fahrradbegeisterte, die dabei über zwei Distanzen an den Start gehen.

„Kräftig in die Pedale getreten wird an dem Tag entweder über die klassische 100 Kilometer Distanz von Halle nach Magdeburg oder auf den 50 Kilometern von Bernburg nach Magdeburg“, teilt Lena Kellerstraß vom Team der Cycle Tour nut. Das Ziel aller drei Strecken befinde sich in Magdeburg auf dem Domplatz, wo das beliebte Kinderlaufradrennen sowie das große Ziel- und Fahrradfest auf Teilnehmer und Zuschauer warte, so der Veranstalter.

Da die Fahrer ohne Straßensperrungen unterwegs sind, bittet der Veranstalter zur verstärkten Rücksichtnahme, insbesondere der motorisierten Verkehrsteilnehmer. So soll beim Überholen von Radfahrer-Gruppen auf angemessene Mindestabstände geachtet und die Geschwindigkeit reduziert werden.

„Besondere Freude kommt auf, wenn die Teilnehmer mit Motivation entlang der Strecke unterstützt werden und die Ortschaften, durch die sie fahren, sie herzlich willkommen heißen“, hoffen die Organisatoren auf zahlreiche Unterstützung. Diesen wird es unter anderem in Kleinmühlingen an der Karl-Marx-Straße geben. Dort wird das Friedensfahrtmuseum die Fahrer mit Wasser und Tee versorgen. „Wenn uns ein Großmarkt unterstützt, dann bieten wir vielleicht auch kleine Stückchen Kuchen an“, verrät Museumsleiter Horst Schäfer.

Kleinmühlingen ist die erste Ortschaft im Bördeland, die die Radfahrer in der Gemeinde durchqueren. Aus Calbe kommend, geht es über die Landstraße 65 auf die Karl-Marx-Straße durch Kleinmühlingen nach Großmühlingen. Von dort aus wird durch die Schützenstraße über die Eickendorfer Straße nach Eickendorf gefahren, wo die Bahnhof- und Glötherstraße sowie die Chausseestraße genutzt wird, um auf die Bierer Straße zu gelangen.

In Biere wiederum nutzen die Fahrer die August-Bebel-Straße, Vogelsang, Große Straße, Salzer Straße, Fabrikstraße, Ernst-Thälmann-Straße, Welslebener Straße zur nördlichen Nachbarortschaft.

Dort angekommen, geht es über die Bierer Straße, Lindenstraße entlang über Land bis nach Stemmen und Bahrendorf.