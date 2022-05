Der 9. November: Ein deutscher Schicksalstag - auch in Barby

Der 9. November ist ein „deutsches Datum“ und ein „Schicksalstag“ in der deutschen Geschichte: Novemberrevolution 1918, Reichspogromnacht 1938 und der Fall der Berliner Mauer 1989. Was passierte damals in Barby?

Barby - „Ich sterbe für die Freiheit!“ Das waren die letzten Worte Robert Blums. Am 9. November 1848 wurde der Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung von den Truppen der Gegenrevolution erschossen. Das Ereignis markierte den Anfang vom Ende der Märzrevolution in den Staaten des Deutschen Bundes. Begonnen hatte das revolutionäre Zeitalter in Frankreich, es erfasste nahezu ganz Europa und erreichte schließlich auch Deutschland.

Barby wurde am 9., 10. und 15. November 1848 von Exzessen und Straßenunruhen ebenso wie Schönebeck, Calbe, Förderstedt, Frohse und viele Landgemeinden ergriffen. Damit die „Ordnung“ nicht aus dem Ruder lief, gründete der Magistrat Barby eine Bürgerwehr. Die in Sachen Revolution noch vollkommen ungeübte Stadtregierung fragte beim Landrat gehorsamst an, ob Ruhestörer verhaftet und zur Bestrafung in die Kreisstadt Calbe gebracht werden dürfen. Erstens habe man in Barby kein geeignetes Gefängnis und zweitens fürchte man die Befreiung der Inhaftierten.

Doch dazu kam es nicht. Der Chef der Bürgerwehr, Leutnant Adolf Dietze, befehligte rund 300 Mann. Das kühlte jegliches revolutionäres Mütchen ...

Novemberrevolution in Barby

Die am 9. November 1918 aufkeimende Novemberrevolution erreichte am 11. November Barby. Die „Barbyer Zeitung“ meldete am 12. November 1918 unter der Schlagzeile „Der Arbeiter- und Soldatenrat in Barby“ den folgenden Bericht: „Die neue Herrschaft des Arbeiter-und Soldatenrats hat in den letzten Tagen außerordentliche Fortschritte gemacht. Gestern Abend (10.11.1918) wurde ein Umzug, in dem zwei Fahnen getragen wurden, gehalten. Er endete am Markt, wo Herr Voigt eine Rede hielt. Zum Schluss derselben wurde die Rote Fahne am Rathaus gehisst. Heute Vormittag (11.11.) zeigten die Straßen schon von früh an ein recht belebtes Bild. Besonders waren viele Frauen und Kinder zu sehen. Man spürte überall Morgenluft. Nach 8.00 Uhr kamen die Arbeiter aus den Fabriken, da der heutige Tag als Feiertag erklärt war. [...] Der Arbeiter- und Soldatenrat verhandelte mit dem Magistrat und dem Stadtverordnetenvorsteher. Sämtliche Forderungen wurden angenommen. Nachdem der Vorsitzende des Soldatenrates das Resultat bekannt gegeben hatte, erfolgte der Umzug durch die Stadt. So weht nun auch in unserem Städtchen die rote Fahne.“

Die Reichskristallnacht in Barby

Die „Reichspogromnacht“ am 9. November 1938 war alles andere als ein positives deutsches Datum: Wie der Historiker Prof. Dieter Engelmann in seiner Barbyer Chronik von 2008 schreibt, richtete sich der Hass der Nationalsozialisten vor allem gegen die Drogerie Krebs in der Magdeburger Straße.

1938: Die Barbyer Familie Freudenberg mit Liesi und Georg Krebs (l.). Repro: Thomas Linßner

Der „Arier“ Georg Krebs war mit der Jüdin Liesi Freudenberg verheiratet, wollte sich trotz öffentlichen Drucks auch nicht von ihr trennen. In der Nacht vom 10. zum 11. November gingen die Barbyer Nazis mit aller Brutalität gegen Krebs vor. „Kurz nach Mitternacht zertrümmerten und verwüsteten sie die Drogerie vollständig. Danach zogen sie zum Haus der Freudenbergs in der Breite 15, wo die Familie Krebs wohnte“, schreibt Engelmann. Das dortige Warenlager und die Wohnräume wurden ebenfalls zerstört.

Georg Krebs wurde in „Schutzhaft“ genommen. Unter diesem verharmlosenden Begriff inhaftierte man Regimegegner und andere missliebige Personen allein aufgrund einer polizeilichen Anordnung.

Gegen 3 Uhr am anderen Morgen musste Georg Krebs die Scherben seiner eigenen Drogerie wegfegen und die Rollläden herunter lassen, damit die Bevölkerung das brutale Ausmaß der Zerstörung nicht sah.

Neue Drogerie eröffnet

Liesi und Georg Krebs gaben ihr Geschäft am Markt nach der Pogromnacht auf, hatten aber die Kraft, nur wenige hundert Meter entfernt in der Breite eine neue Drogerie im Haus der verstorbenen Schwiegereltern zu eröffnen. (Die Markt ­Drogerie wurde von einem „Arier“ übernommen, der sie bis in die 1960er Jahre führte ...)

Anfang der 1940er Jahre musste Georg Krebs zur Wehrmacht, wurde wegen seiner jüdischen Frau aber wieder entlassen. Danach arbeitete er als „Kriegsdienstverpflichteter“ in einer Magdeburger Rüstungsfabrik. Ständig bedrängte man ihn, sich scheiden zu lassen. Doch er lehnte stets ab.

Bis etwa 1943 ließ sich das Ganze hinzögern, ohne dass man gegen die Familie etwas unternehmen konnte, da Mischehen zu diesem Zeitpunkt noch relativ geschützt waren. Dann kam die Verordnung heraus, wonach kinderlose Mischehen zwangsweise geschieden werden sollten, damit der jüdische Partner dann wie die übrigen „behandelt“ werden konnte

Das Ehepaar Krebs fasste in dieser Situation einen schicksalsschweren Entschluss: Liesi sollte untertauchen. Der erste Versuch bei ehemals guten Bekannten in Flötz und Gödnitz schlug fehl. Sie wurde abgewiesen. In ihrer größten Not fuhr sie nach Berlin, wollte als „Flüchtling aus dem Osten ohne Ausweis“ eine neue Identität erlangen. Das war ohne Zeugen jedoch nicht möglich.

Eine Frau Schwoy, die in Berlin lebende Tochter des Barbyer Uhrmachers­ Hanack, half ihr. Deren Tante war bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen. Liesi nahm deren Identität an.

Evakuiert nach Hitzacker

Ihr gelang es letztendlich, unter neuem Namen nach Hitzacker evakuiert zu werden. Trotzdem musste sie dort immer auf der Hut sein, dass ihr keine „bekannten Gesichter“ über den Weg liefen, die sie denunzierten. Einmal blieb ihr fast das Herz stehen, als sie einen Schiffer aus Barby sah, dessen Kahn dort ankerte. Der erkannte sie jedoch nicht.

Unmittelbar nach Kriegsende nahm sie Kontakt zu ihrem Mann Georg auf. Sehr bald eröffneten beide die Drogerie in Barby neu.

Doch Liesis seelischer Zustand unter zwölfjähriger Naziherrschaft hatte gelitten. Nächtelang ging das Paar auf dem Elbdamm auf und ab, weil Liesi am ganzen Körper zitternd überhaupt keinen Schlaf mehr fand. In dieser Situation brachten sie Freunde 1953 in das jüdische Krankenhaus Westberlin, wo sie sich schnell beruhigte. Weil sie unter keinen Umständen nach Barby zurück wollte, folgte ihr Ehemann Georg nach einigen Wochen. Beide galten nun als republikflüchtig und kehrten nicht wieder in die alte Heimat zurück.

Freiraum Kirche

Am 30. Oktober 1989 fand das erste „Gebet für unser Land“ in der Johanniskirche in Barby statt. Zu diesen Veranstaltungen im Freiraum Kirche wurde montags um 19 Uhr parallel und symbolisch zu den Leipziger Montagsdemos eingeladen.

Pfarrer Ernst Neugebauer gilt als Motor der friedlichen Revolution im Herbst 1989 in Barby. Foto: Thomas Linßner

Zur festgesetzten Zeit waren etwa 800 Menschen gekommen, beinahe doppelt so viele, wie die Kirche Sitzplätze hat. Es wurde so eng, dass die Band nicht mehr einen exponierten Platz vor dem Altar hatte, sondern plötzlich mitten in der Menge spielte.

An jenem Abend war ein Mannschaftswagen der Volkspolizei deutlich sichtbar positioniert. Alle sollten wissen: Wir haben euch im Blick!

Diskussionen geleitet

Superintendent Ernst Neugebauer beherrschte den Verlauf der Abende souverän. Er griff immer dann ein, wenn die Diskussionen unter die Gürtellinie gingen oder zu sehr ins Persönliche abglitten. Beispiele des angestauten Volkszorns gab es genug.

Am 5. November 1989 klang das so: „Was ist das Beste für unser Land? Da gibt es sicher unterschiedliche Antworten. Die SED sagt uns, das Beste für unser Land ist, wenn wir die führende Rolle spielen. Andere sagen, das wäre überhaupt nicht gut für unser Land. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn eine Partei behauptet, sie sei die führende Kraft, sondern wenn das Volk bestimmt, wer führen soll. Und der soll führen, der die besten Ideen hat, die klügsten Gedanken und wer die haben wird, das muss sich erst herausstellen.“

Worte wie diese mögen 32 Jahre später harmlos klingen. Anfang November ’89 waren sie es nicht.

Der 9. November 1989 war eine Woche später ein Donnerstag. Am darauf folgenden Montag, dem 13., kamen sehr viel weniger Menschen in die Johanniskirche. Die Grenze war offen …