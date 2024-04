Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Autofahrer und Pendler, die in Richtung Calbe unterwegs sind, müssen sich ab dem heutigen Montag, 8. April, auf Einschränkungen einstellen. Wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt mitteilt, wird es auf der Bundesstraße 246a, der L51 und der L65 zu Behinderung kommen. Grund dafür sind planmäßige Sanierungsarbeiten, wobei die Landesstraßen in zwei Teile saniert und in dem Bereich gesperrt wird.