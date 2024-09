Einkaufen in Schönebeck Der Lidl-Markt öffnet nach Modernisierung

Mehrere Wochen war der Lidl-Markt in Schönebeck zu. Mit mehr Platz und umweltfreundlicher will der Supermarkt im Äußeren wie Inneren jetzt glänzen. Am Donnerstag können sich die Schönebecker Kunden davon selbst ein Bild machen.