Calbe. - In der Saalestadt stimmten sich die Einwohner am Wochenende auf das Weihnachtfest beim diesjährigen Weihnachtsmarkt ein. Drei Tage Programm gab es hier für die Einwohner der Kleinstadt. Der Markt verwandelte sich wieder in einen großen Erlebnisbereich. Schon am Freitagabend kamen viele Einwohner auf dem Marktplatz, um hier die Stimmung zu erleben.