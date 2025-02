Fünfte Jahreszeit Die Rosenburger Karnevalisten scharren mit den Hufen

Die fünfte Jahreszeit steht bevor und die Akteure stehen in den Startlöchern, um ein heiteres Programm „mit allem was dazu gehört“ abzuliefern. Los geht es am 22. Februar im „Rosenburger Hof“.