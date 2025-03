Am kommenden Donnerstag, 20. März, feiert das Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium sein 20-jähriges Bestehen. Gleichzeitig begeht auch der Förderverein ein rundes Jubiläum.

Die Schmiede der Besten in Schönebeck

Am 24. Oktober 2012 übergab der Kultusstaatssekretär einen Zuwendungsbescheid für den weiteren Schulumbau des Gymnasiums.

Schönebeck. - Wenn man Dr. Ulrich Plaga fragt, was das Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium so besonders macht, sprudelt es aus ihn ohne Pause heraus: eine Patenschaft mit den Hengstmännern, Europaschule, Schülercafé, selbstorganisierte Lernphasen, Schulpartnerschaften in drei Ländern Europas, ein Fahrtenkonzept statt Klassenfahrten, Kooperationsschule der Universität Magdeburg und, und, und. Wer Plaga nicht irgendwann unterbricht, sitzt länger bei ihm im Büro.