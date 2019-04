In Hecklingen und Calbe sind Transporter gestohlen worden. Foto: Carsten Rehder/dpa

Diebe haben es aktuell auf Kleintransporter abgesehen. In Hecklingen und Calbe gab es zwei Vorfälle.

Hecklingen/Calbe l In einer möglicherweise konzertierten Aktion sind in der Nacht zu Freitag zwei Kleintransporter in Hecklingen und Calbe (Salzlandkreis) gestohlen worden. Eines der Fahrzeuge konnte die Polizei auf der Autobahn 4 bei Dresden entdecken und sicherstellen. Es waren polnische Kennzeichen angeschraubt.

In Hecklingen und Calbe waren jeweils weiße Mercedes Sprinter entwendet worden. Sie hatten im öffentlichen Raum geparkt. Der Diebstahl war am Freitagmorgen bemerkt worden, als die Fahrzeuge in Betrieb genommen werden sollten, teilte die Polizei mit.

Bundespolizei hilft

Der Hecklinger Sprinter hatte einen GPS-Sender verbaut und konnte so bei Dresden geortet werden. Noch während der Anzeigenaufnahme sei die Fahndung eingeleitet worden, hieß es aus dem Polizeirevier. Beamte der Bundespolizei hätten das Fahrzeug nur wenig später auf einem grenznahen Autobahnparkplatz bei Bautzen entdeckt.

Der 45-jährige Pole, der das Fahrzeug fuhr, ließ sich widerstandslos festnehmen, teilte Polizeisprecher Marco Kopitz mit. Das hiesige Verfahren sei zur weiteren und endgültigen Bearbeitung an die Polizei in Bautzen übergeben worden.

Von dem in Calbe gestohlenen Sprinter fehlt noch jede Spur. Seinen Wert gab die Polizei mit rund 30.000 Euro an. Bei diesem Fahrzeug habe es leider nicht die Möglichkeit einer sofortigen Ortung gegeben, bedauerte Kopitz.

Auf der Ladefläche befanden sich nach Polizeiangaben Werkzeuge im Wert von etwa 15.000 Euro. Eine detaillierte Aufstellung über die vermissten Gerätschaften lag am Freitagvormittag noch nicht vor.