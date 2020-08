Ein in Magdeburg gestohlenes Quad ist in der Nähe von Gnadau im Salzlandkreis wiedergefunden worden.

Gnadau (ok) l In der Feldflur nahe von Gnadau wurde am Sonntagnachmittag ein Quad aufgefunden. Unbekannte hatten es offenbar dorthin geschleppt und abgestellt, so die Polizei am Montag. Bei der Überprüfung der Fahrzeugidentitätsnummer stellte sich heraus, dass das Quad im April in Magdeburg gestohlen wurde.

Ein Täterhinweis konnten vor Ort vorerst nicht erlangt werden. Da der letzte Eigentümer am Sonntag nicht erreicht werden konnte, wurde das Quad durch einen Abschleppdienst sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.