Digitalpakt: Wann wird Schiller-Gymnasium in Calbe modernisiert?

Die Umsetzung des Digitalpakts am Schiller-Gymnasium in Calbe ist noch nicht abgeschlossen. Wann wird die Digitalisierung an der Schule weiter ausgebaut?

Calbe - Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie mangelhaft die digitale Ausstattung der öffentlichen Schulen ist. Fernunterricht am Computer und die Nutzung moderner Software und Technik war nicht an allen Schulen möglich. Dabei läuft seit drei Jahren mit dem Digitalpakt Schule ein Förderprogramm, bei dem sich der Bund mit engagiert und den Ländern Millionenbeträge zur Verfügung stellt. Wie und wann kommt davon etwas im Schiller-Gymnasium in Calbe an?