Drei Weihnachtsbäume in Schönebeck, Bad Salzelmen und dem Bierer Berg gelandet - eine (Vor-)Weihnachtsgeschichte

Ho, ho, ho! Der erst Hauch von Weihnachten ist in die Elbe-Stadt eingezogen. An drei Orten wurdenWeihnachtsbäume aufgestellt. Wie steht es um die Veranstaltung „Weihnachtlicher Bierer Berg“?

Schönebeck - Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter? Schönebecker können sich jetzt von „ihren“ Nadelgehölzen überzeugen. Die Weihnachtsbäume stehen am Marktplatz, in Bad Salzelmen und auf dem Bierer Berg. Noch sind sie allerdings unbeleuchtet. Lichterketten folgen in den kommenden Tagen. Eine Chronologie der Ereignisse: