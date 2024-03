Zu viel von sich erzählt hat offenbar ein Drogendealer in einem Internet-Chat. Das Amtsgericht Schönebeck hat jedenfalls genau deshalb einen 30-jährigen Mann aus Calbe verurteilt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe/Schönebeck. - Zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten ist ein 30-jähriger Mann aus Calbe im Schönebecker Amtsgericht verurteilt worden. Das Gericht sah es als bewiesen an, dass der Mann in umfangreichen Drogengeschäften in der Region um Schönebeck, Calbe sowie Aschersleben und Haldensleben verstrickt gewesen ist.