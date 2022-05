Eggersdorf: Lauter als der Rest

Normalerweise krähen die kleinen Hähne am stimmgewaltigsten. Doch dieses Mal überraschten die Zuchttiere. Über das traditionelle Hähnekrähen in Eggersdorf.

Klaus-Dieter Schmidt - In den frühen Morgenstunden am Sonnabend war am Eggersdorfer Reitplatz das vielfältige Krähen von Hähnen nicht zu überhören. Was ist passiert?