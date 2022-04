Ehemaliger Rosenburger hat als Kind Ruinen seiner Heimat „erforscht“

Groß Rosenburg - „Das gesuchte Gebäude auf dem Foto ist die Rosenburg in Klein Rosenburg vor der Zerstörung. Um genauer zu sein: Es ist die Hauptzuwegung mit Torbogen und Burgfried“, schreibt. Danny Fleischer aus Kiel, der die Volksstimme online liest. Wie er sagt, sei er in Rosenburg aufgewachsen, habe als Kind in den Ruinen der Burg gespielt und „geforscht“. „Ich wollte seit ich denken kann Archäologe werden. Das war mir damals jedoch unmöglich. Dennoch blieb mir die Geschichte bis zum heutigen Tage als Leidenschaft und eines meiner Hobbys erhalten“, so Danny Fleischer. Seit 30 Jahren lebt er in Schleswig-Holstein, ohne jedoch die Verbindung zu Geschichte und Kultur seiner Heimat aus den Augen zu verlieren.