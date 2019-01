Ob Verwaltung der Bibliothek, Kochen für die Kinderkrippe oder Arbeit im Heimatverein - Ingrid Birk ist tief mit ihrer Heimat verwurzelt.

Eickendorf l Ein paar Treppenstufen unter dem ehemaligen Schulgebäude in Eickendorf liegt sie leicht versteckt – die Eickendorfer Bibliothek. Drei große Räume mit Holzvertäfelung und großen Regalen voller Bücher erstrecken sich unterhalb der Schule. Literatur von früher und heute, Kinderbücher, Gedichtbände und Kochbücher werden hier von Ingrid Birk verwaltet. Die 70-Jährige ist seit 1995 für die Bücherei verantwortlich und setzt sich für deren Erhalt ein. „Eickendorf hatte schon immer eine Bücherei und das soll auch so bleiben“, erzählt Birk.

Die Eickendorferin ist ihrem Heimatort stets treu geblieben – sei es beruflich oder privat. Als gelernte Chemielaborantin arbeitete sie zwar einige Zeit in Schönebeck, kehrte aber nach einer Umschulung zur Köchin ins Bördeland zurück. Zwanzig Jahre lang arbeitete sie als Köchin in der Kinderkrippe in Eickendorf. Nachdem die Kinderkrippe und der Kindergarten aber zu einer Kindertagesstätte zusammengelegt wurden, regelte man die Versorgung der Kinder über einen Anbieter und Ingrid Birk verlor ihre Arbeit. Es gab nun „Essen auf Rädern“, wie Birk es betitelt.

Arbeit im Jugendclub

Durch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme kam Ingrid Birk mit dem Jugendclub in Eickendorf in Berührung. Eine Arbeit, die sie bis heute begleitet. „Es kommen immer wieder Leute auf mich zu, die ich damals im Jugendclub betreut habe. Darüber freue ich mich immer sehr“, erzählt sie. Die Mutter zweier Kinder wurde bei der Arbeit im Jugendclub auch stets von ihren Kindern und Enkeln unterstützt.

1995 übernahm sie dann die angrenzende Bibliothek, welche damals noch rege genutzt wurde. „Nach der Schließung der Schule sind uns natürlich die Kinder weggebrochen und somit ein großer Leserstamm“, erinnert sich Birk. Dennoch habe man versucht die Bibliothek, vor allem auch für die ältere Generation, aufrecht zu erhalten. Bei Kaffee und Kuchen sitze man nun einmal die Woche zusammen und bespricht die neuesten Romane. Auch ein kleiner Handarbeitsclub ist so entstanden. „Gemeinsam machen wir Ausflüge, spielen Spiele und feiern die Geburtstage“, freut sich Birk über das Interesse der Dorfbewohner.

Große Auswahl an Büchern

Die Stammleserschaft besteht momentan aus 10 bis 15 Bücherliebhabern. Um diese bei Laune zu halten, besorgt Ingrid Birk regelmäßig, gemeinsam mit dem Bibliotheksverein im Salzlandkreis, deren Vorstand sie auch angehört, neue Bücher. So gibt es regelmäßig Abwechslung in der Auswahl der Bücher. Der Einkauf und die Ausleihe der Bücher werden dabei in der Hauptstelle des Vereins in Biere geregelt.

Außerdem gibt es auch noch einen Eigenbestand der Ortschaft Eickendorf, der größtenteils aus geschenkten Büchern besteht. 3500 Exemplare der Weltliteratur schmücken hier die Regale. Eigentlich viel zu viele für den kleinen Raum, wird Ingrid Birk immer wieder aufgefordert, den Bestand zu verkleinern. Aber von vielen Klassikern kann und will sich die Literaturliebhaberin einfach nicht trennen.

Lesungen und Lesestunden

Außerdem werden regelmäßig Lesungen angeboten, die sich auch reger Teilnahme erfreuen. So besuchte erst kürzlich die Autorin Diana Naumann die Bibliothek in Eickendorf. Ingrid Birk, die schon als Kind gern und viel gelesen hat, hofft auch, dass der Umzug der Grundschüler aus Welsleben nach Eickendorf für mehr Betrieb in der Bücherei sorgt. „Wir haben Lesestoff für die Schule zum Ausleihen und wollen eine Lesestunde organisieren“, erzählt Birk.

Für die nächsten paar Monate muss Ingrid Birk nun die Verwaltung der Bibliothek aus gesundheitlichen Gründen an Vertreter abgeben. Sie hofft aber, dass sie sich auch weiterhin für den Erhalt der Bibliothek einsetzen kann.