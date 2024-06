Eickendorf. - Es ist eine kleine Zeitreise, die man derzeit im hinteren Raum der Sporthalle erleben kann: Mit alten Pokalen, Trikots, Schuhen, Videos und Schriftstücken können sich Interessierte ein Bild von 150 Jahren Vereinsgeschichte des BSV Eickendorfs machen.

Die Ausstellung haben Heliane Brandt und Peter Görsch zum Jubiläum zusammengestellt: Sie haben Zeitungsartikel und alte Schriftstücke in Archiven durchforstet. Heliane Brandt forscht schon länger zur Heimatgeschichte. Einiges an Wissen gab es also schon, anderes wurde in den letzten Wochen zusätzlich zusammengetragen. Die Recherche war dementsprechend sehr zeitaufwendig.

Viel Zeit investiert

Die investierte Zeit zahlt sich aus: Vom ersten Männerturnverein, den 1874 sportbegeisterte Bürger in Eickendorf gründeten über die Geschichte in der Nachkriegszeit und DDR bis hin zur Vielfalt der heutigen Sportgruppen und -feste. Bei der Ausstellung kann man außerdem zahlreiche Zeugnisse der Zeit anschauen. Neben den informativen Texten kann man auch sehen, welche Trikots die Mitglieder des Vereins über die Jahre getragen haben. Außerdem wird das große Arsenal an gewonnenen Pokalen ausgestellt. Es gibt auch Videomaterial zum Anschauen.

Ein interessanter und vielleicht kurioser Fakt aus der Ausstellung: Als die A14 noch nicht von Autos befahren wurde, fanden sich die Eickendorfer dort für ihren Sport zusammen. Die freie Straße eignete sich gut zum Laufen, Radfahren und Inline-Skating. Vor 24 Jahren, am 19. November 2000 fanden sich auf dem Autobahnabschnitt etwa 800 Sportler aus dem gesamten Landkreis zusammen. Helene Brandt schreibt dazu: „Wer kann schon von sich behaupten, Sport auf der Autobahn betrieben zu haben?“ – Der BSV Eickendorf kann das jedenfalls. Die Jubiläumsfeier des Vereins war bei gutem Wetter, sportlichen Aktivitäten und Verpflegung aus dem Food Truck ein voller Erfolg.

„Der Verein hat hier ein riesiges Programm auf die Beine gestellt“, berichtet Heliane Brandt, „und es hat auch alles wie geplant funktioniert.“ Die Sportler und Bürger aus Eickendorf und Umgebung konnten mit der ganzen Familie das große Sportfest erleben. Wer im Nachgang die Ausstellung noch erleben möchte, kann sich bei Peter Görsch unter (039297)20210 telefonisch melden und einen Termin vereinbaren. Die Ausstellung soll noch ein paar Wochen für alle Interessierten besuchbar sein, die gern eine Blick in die Geschichte des Eickendorfer Vereins werfen wollen.