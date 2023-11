Die Vorschulkinder der Kita Kunterbunt haben eine Reise zum Wertstoffhof in Schönebeck unternommen. Dort lernten sie unter anderem, wie durch das Recycling neue Rohstoffe gewonnen werden.

Eickendorf. - In den letzten sechs Wochen haben die Vorschulkinder der Kita Kunterbunt in Eickendorf ein aufregendes und lehrreiches Projekt durchlaufen, das sie zu echten Müll-Detektiven gemacht hat. Das Thema „Was passiert mit unserem Müll?“ stand im Mittelpunkt der intensiven Beschäftigung, bei der die Kinder nicht nur viel über Mülltrennung gelernt haben, sondern auch faszinierende Einblicke in die Welt der Abfallentsorgung erhielten.

Die Reise der kleinen Müll-Detektive führte sie schließlich zur Deponie nach Schönebeck, wo sie von den freundlichen Angestellten des Wertstoffhofs herzlich empfangen wurden. Sicherheit hatte oberste Priorität, und so trugen die Kinder stolz ihre Leuchtwesten, bevor sie sich auf eine spannende Tour durch die Deponie begaben. Dort konnten die neugierigen Kinder hautnah miterleben, wie verschiedene Arten von Abfällen, darunter Fernseher, Kühlschränke, Batterien, Metall und Papier, sorgfältig getrennt und recycelt wurden. Die Mitarbeiter erklärten geduldig den gesamten Prozess und zeigten den Kindern, wie aus Biomüll wertvolle Ressourcen gewonnen werden.

Müllauto erkundet

Ein ganz besonderes Highlight war der Besuch eines Müllwagens, der gerade von seiner Tour zurückgekehrt war. Die Kinder staunten, als der Wagen seine Fracht entlud, und es wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis, als sie die Möglichkeit erhielten, in einem Müllauto Platz zu nehmen.

Die Kita Kunterbunt Eickendorf möchte sich herzlich bei den engagierten Angestellten des Wertstoffhofs für diesen lehrreichen Vormittag bedanken. Ohne ihre Unterstützung wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. Ebenso gilt der Dank der örtlichen Feuerwehr, die die aufregende Fahrt zur Deponie ermöglicht hat.

Zum krönenden Abschluss des Projekts erhielten alle Kinder stolz ihre Müll-Detektiv-Diplome und dürfen sich nun offiziell Müll-Detektive nennen. Diese Auszeichnung unterstreicht ihr Wissen über Mülltrennung und -verwertung und wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

Die Eickendorfer Kitakinder haben nicht nur viel gelernt, sondern auch eine wichtige Botschaft verinnerlicht: Mülltrennung und Recycling sind der Schlüssel zur Erhaltung der Umwelt. Somit sie sind jetzt bestens darauf vorbereitet, als zukünftige Umweltschützer zu agieren. „Danke, danke, danke“, sagen die kleinen Müll-Detektive und hoffen, „dass ihr Beispiel auch andere dazu inspirieren wird, sich aktiv für eine saubere und nachhaltige Zukunft einzusetzen,“ berichtet Kitaleiterin Sandy Köhler erfreut.