Ein Abend in Schönebeck, den Hans Both mitgestaltet hat

Hans Both in einem Selbstporträt: So sah sich der Künstler.

Schönebeck. - Eine ganz besondere Ausstellung können Kunstfreunde der Region am morgigen Sonnabend erleben. Anlässlich des 90. Geburtstages von Hans Both wird um 17 Uhr im Soziokulturellem Zentrum „Treff“ Schönebeck eine Ausstellung eröffnet. Hans Both lebte in Calbe und starb Anfang August 2023 im Alter von 88 Jahren.