Die Firma Coroplast Tape, die Klebebänder auch und vor allem für die Automobil-Industrie herstellt und Teil eines Wuppertaler Familienunternehmens ist, baut einen Standort in Schönebeck. Woran es hängt, ob dort bis zu 250 Arbeitsplätze entstehen.

Coroplast baut schon im Industriepark West: Im zweiten Quartal des Jahres 2025 soll am neuen Standort die Produktion beginnen.

Schönebeck. - „Das hier ist das Produkt, das in Zukunft in Schönebeck entstehen soll“, sagt Marcus Söhngen, zieht die Rolle mit dem roten Klebeband unter dem Tisch des Sitzungssaals im Rathaus hervor und hält sie in die Kameras.