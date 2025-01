Erneut ist es zu Verzögerungen bei der geplanten Sanierung des Bahnhofs in Schönebeck gekommen. Was sind diesmal die Gründe und wann wird mit den Arbeiten begonnen?

Schönebeck. - Der Schönebecker Bahnhof: Eigentlich sollten sich hier schon längst die Bauarbeiter verschiedener Gewerke die Klinke in die Hand drücken. Eigentlich sollten schon vor Monaten die Arbeiten zur Sanierung und Modernisierung des denkmalgeschützten Gebäudes begonnen haben. Im Sommer 2024 hieß es noch von SWB-Geschäftsführer Karsten Fiedler und Prokurist Marco Lindner, dass gegen Ende des Jahres die Arbeiten beginnen. Wer ab und an am Bahnhof vorbeischlendert, weiß aber: Das Gebäude schlummert weiter friedlich vor sich hin. Die Volksstimme hat bei der Städtischen Wohnungsbau (SWB) nachgefragt: Was ist diesmal der Grund für die Verzögerung? Und wann geht es endlich richtig los?