In Biere wurde aus einem Supermarkt Grillkohle gestohlen. Symbolfoto: Monique Wüstenhagen

In Biere in Bördeland sind Einbrecher in einen Supermarkt eingestiegen. Sie haben Grillkohle gestohlen.

Biere (vs) l Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in einen Supermarkt in Biere eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Einbrecher die Scheiben am Eingang eingeworfen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Mann mehrere Taschen vom Supermarkt zu einem Kastenwagen getragen hat. Es soll unter anderem eine größere Menge Grillkohle aus dem vorderen Eingangsbereich gestohlen worden sein. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, sich im Revier Salzlandkreis unter Telefon 03471/3790 zu melden.

