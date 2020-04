In Barby wurde in einen Supermarkt eingebrochen. Symbolfoto: Tim Reckmann /pixelio.de

In Barby haben unbekannte Täter den Tresor in einem Supermarkt aufgeflext und eine Menge Bargeld gestohlen.

Barby (vs) l Unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen in einen Supermarkt in der Pömmelter Straße in Barby eingebrochen und haben eine Menge Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, flexten die Täter zunächst die Fenstervergitterung des Marktes und anschließend des Tresor im Gebäude auf.

Mitsamt der darin befindlichen Tageseinnahmen des Marktes im vierstelligen Bereich traten sie die Flucht an. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen.