Eine Zeitreise zurück zum „Amikäfer“

Calbenser Heimatstube widmet sich am Wochenende in einer neuen Ausstellung dem Pflanzenschutz

Reinhard Hädecke vor einem Teil seiner Ausstellung zur Entwicklung der Landwirtschaft. Der Argraingenieur arbeitete Jahrzehnte im Bereich des Pflanzenschutzes und kennt sich daher in diesem Gebiet sehr gut aus.

Calbe - Wenn die Heimatstube am Sonnabend um 15 Uhr ihre erste Ausstellung nach langer Pause öffnet, dürften sich vor allem Kleingärtner angesprochen fühlen. Denn es dreht sich alles um die Landwirtschaft und die Schutzmittel. Mit Reinhard Hädecke hat ein Kenner der Szene die Ausstellung vorbereitet. Der diplomierte Ingenieur war jahrzehntelang in dem Bereich tätig und berät auch heute noch so manchen Kleingärtner auf der Suche nach einer Lösung manch tierischer oder pflanzlicher Plage.