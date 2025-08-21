Weil er ohne Ticket unterwegs war, sollte ein 33-Jähriger in Bad Salzelmen den Zug verlassen. Dabei wurde er gegenüber der Kontrolleurin handgreiflich. Als die Polizei war er verschwunden. Was dann passiert ist.

Nach einem Übergriff auf eine Zugbegleiterin in Bad Salzelmen wird gegen einen 33-Jährigen wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Bad Salzlelmen. Am gestrigen Mittwoch kam es zu einem Zwischenfall in der Regionalbahn von Bad Salzelmen nach Salzwedel, über den die Bundespolizei jetzt berichtet.

Ohne Ticket in Bad Salzelmen kontrolliert

Eine Zugbegleiterin hatte um 10 Uhr einen Fahrgast kontrolliert, der kein Ticket vorweisen konnte. Daraufhin verwies sie ihn am Bahnhof Bad Salzelmen des Zuges.

Der uneinsichtige Mann habe die Frau aber beleidigt, ihr eine Zeitung ins Gesicht geschlagen und beim widerwilligen Ausstieg ihre Hose bespuckt.

In Schönebeck wird der Mann aufgegriffen

Eine Streife konnte den Mann am Bahnhof zwar nicht mehr

antreffen, nahm aber den Sachverhalt und die Personenbeschreibung auf.

So konnte der Mann später am Bahnhof Schönebeck aufgegriffen und seine Identität festgestellt werden.

Schon mehrfach ohne Ticket unterwegs

Der 33-jährige Deutsche habe an diesem Tag schon mehrfach versucht, ohne Ticket mit dem Zug zu reisen, berichtet die Bundespolizei.

Nun erhielt er von der Bundespolizei eine Belehrung sowie Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen, Beleidigung und Körperverletzung.