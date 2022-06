Einschulmomente für die Ewigkeit in Plötzky

Ein Handy oder sogar die Profikamera hatten wohl alle Besucher der Einschulung an der Grundschule Plötzky dabei, um diese besonderen Momente in Stand- und Bewegtbildern festzuhalten. Und manch Elternteil hatte eben auch ein Taschentuch mit, um die feuchten Augen hin und wieder zu trocknen.

Plötzky - Am 6. September 2021 beginnt für 279 Mädchen und Jungen aus Schönebeck der Ernst des Lebens. Denn an diesem Tag steht für sie der erste richtige Schultag an. „Ihre Kinder haben jetzt einen neuen Tagesablauf, bitte bedenken Sie das“, richtete Olaf Lindstedt, Schulleiter der Grundschule Plötzky deshalb hinweisende Worte auch an die Eltern der 22 Kinder, die am Samstagmorgen, 4. September 2021 in schicker Kleidung und ausgestattet mit ihren Ranzen vor ihm auf der Wiese hinter der Plötzkyer Kirche geduldig bei ihrer Einschulung saßen.