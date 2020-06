Einschulungen mit einem besonderen Rahmenprogramm wird es in diesem Jahr in Schönebeck wohl nicht geben. Foto: Ralf Hirschberger//dpa

Die Grundschulen in Schönebeck planen bereits die Einschulung. Die Corona-Pandemie zwingt sie zur Anpassung.

Paul Schulz Paul Schulz arbeitet seit Oktober 2019 als Redakteur bei der Schönebecker Volksstimme. Vorher hat er in den Redaktionen in Burg, Zerbst und Schönebeck volontiert. Bevor er bei der Volksstimme angefangen hat, schloss er ein Journalismus-Studium an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal ab. Paul.Schulz@volksstimme.de ›

Schönebeck l Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen werden nicht verhindern, dass Kinder eingeschult werden. Jedoch wirkt es sich auf die Art und Weise aus, wie die Jungen und Mädchen diesen besonderen Tag erleben werden.

Und auch abseits von Corona gibt es eine Neuerung. Dieses Jahr werden nämlich nicht alle Schüler am gleichen Tag eingeschult. Viel mehr ist es den Schulen überlassen, ob sie die Einschulung – wie bisher üblich – am ersten Sonnabend (29. August) nach Schulbeginn durchführen, oder direkt nach dem Ferienende (Donnerstag, 27. August). In den hiesigen Grundschulen sind beide Termine vorzufinden.

Wechselnde Bestimmungen

In den Schönebecker Grundschulen wird bereits fleißig geplant und organisiert. Zentrale Frage dabei: Wie soll die Einschulung ablaufen? Alle Schulleiter, mit denen die Volksstimme sprach, heben hervor, dass es eine komplizierte Angelegenheit ist. Fast schon wöchentlich wechseln die Bestimmungen, die sie beachten müssen. Wie sich die Situation im August gestaltet und was bis dahin erlaubt oder eben verboten ist, ist ungewiss.

„Wir können immer nur in kleinen Schritten planen. Immer alles unter Vorbehalt, da niemand weiß, welche Regelungen in den nächsten Wochen zu beachten sind. Aber planen müssen wir“, sagt Heike Gruschke, Leiterin der Grundschule Ludwig Schneider.

Verzicht auf Programm

In der Schneider-Grundschule stehen bisher zwei Sachen fest. Erstens: Zur Einschulung soll der Tolberg-Saal genutzt werden. Zweitens: Auf das übliche Rahmenprogramm zur Einschulung wird in diesem Jahr leider verzichtet werden müssen. „Der Unterricht geht vor. Jetzt noch parallel ein Theaterstück oder ähnliches einzustudieren, ist nicht machbar“, so Gruschke. Wie viele Menschen zusammenkommen können; wie viele Gäste die Abc-Schützen mitbringen dürfen, ist noch unklar.

Auch Olaf Lindstedt, Schulleiter der Grundschule Plötzky, spricht von einem „abgespecktem“ Einschulprogramm. Denkbar wäre auch lediglich eine Rede, so Lindstedt. In der Grundschule Plötzky werden am Sonnabend, dem 29. August, voraussichtlich zwischen 15 und 20 Schüler eingeschult. „Wenn das Wetter passt – was meistens der Fall ist – wird die Einschulung unter freien Himmel stattfinden. Bei schlechtem Wetter geht es in die nahe Kirche. Außer den Kindern werden wir, so ist zumindest jetzt der Plan, nur die Eltern als Gäste zulassen“, informiert Olaf Lindstedt. So sei in jedem Fall – also ob draußen oder in der Kirche – die Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände umzusetzen.

Gästezahl begrenzen

In der Grundschule Dr. Tolberg wolle man die vorhandenen Ideen erst mit den Eltern diskutieren, teilt Schulleiterin Kerstin Arndt mit. Jedoch sei bereits absehbar, dass die Einschulung im kleinen Rahmen wird stattfinden müssen. „Corona-bedingt wird die Gästezahl begrenzt werden müssen. Vermutlich werden wir maximal zwei Familienmitglieder pro Schulkind zulassen“, sagt Arndt. Die Einschulung soll am ersten Schultag, also dem 27. August, stattfinden.

Auch in der Grundschule Am Lerchenfeld gibt es bereits konkrete Überlegungen, wie die Einschulung gestaltet werden kann. Auch hier wird noch der Austausch mit den Eltern gesucht, bevor Nägel mit Köpfen gemacht werden. Schulleiterin Jeanette Ladebeck erklärt: „Denkbar wäre es, die Einschulung gestaffelt durchzuführen. Man könnte die Schüler in Zehner-Gruppen einteilen. Zusammen mit ihren Eltern wären es dann maximal 30 Personen pro Gruppe. Das lässt sich gut umsetzen, denke ich.“ Dann würde also die erste Gruppe beispielsweise zwischen 9 und 9.30 Uhr eingeschult werden, die nächste Gruppe im Anschluss und so weiter.

Corona zwingt zum Verzicht

Ein besonderes Programm hält die Schulleiterin unter den gegebenen Umständen auch für unrealistisch. „Es ist schade, aber da müssen sie nun mal durch. Unsere Viertklässler müssen zum Beispiel auch auf ihre Abschlussfeier verzichten“, sagt Ladebeck. Es zeigt sich, Corona zwingt wiedermal zur Anpassung und zum Verzicht.

In der Schule Am Lerchenfeld ist die Einschulung für die Jungen und Mädchen für den 29. August geplant.