Plötzky - Die Sperrung der Bundesstraße B246 zwischen Plötzky und Alter Fähre ist seit Donnerstagnachmittag aufgehoben. Am Tag zuvor musste die Strecke noch geschlossen bleiben.

Am Donnerstag war es aber soweit. Das teilte Stefan Hörold, Präsident der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, auf Anfrage der Volksstimme mit. Der Teilabschnitt durch den Umflutkanal war nach dem Ziehen des Pretziener Wehres für den Verkehr gesperrt.

Das Pretziener Wehr wird am Freitag angesichts sinkender Wasserstände wieder geschlossen, das teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt am Donnerstag in Magdeburg mit. Am 28. Dezember war das Wehr geöffnet worden und hatte die Landeshauptstadt Magdeburg vor dem Elbehochwasser geschützt..