Energiekrise Energiekrise: Wie Schönebeck und Staßfurt Strom und Gas sparen wollen

Licht aus, Heizung runter, nur noch kaltes Wasser aus dem Hahn? Ganz so einfach ist es nicht. Doch die Städte haben Maßnahmepakete geschnürt, um in Zeiten der Energiekrise zu sparen. Und das nicht erst, seitdem die Preise so drastisch steigen.