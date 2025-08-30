Nach dem Cyberangriff von Hackern im Juli auf die ganze Gruppe hat Klinikbetreiber Ameos jetzt auch Probleme mit dem Datenschutz bei der Aufarbeitung. Nach Beschwerden über die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Formulare wurde das Verfahren jetzt angepasst.

Bernburg. - Eigentlich geht es schon um die Aufarbeitung eines Verstoßes gegen Datenschutz-Bestimmungen: Nach dem Cyberangriff im Juli auf seine Gruppe will Klinikbetreiber Ameos mit den zuständigen Behörden aufklären, wer von seinen Patienten mit seinen Daten betroffen ist. Dabei ist es aber offenbar zu Unklarheiten gekommen, die Ameos jetzt selbst zu Klarstellungen und Anpassungen zugunsten des Datenschutzes zwingen.