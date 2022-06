Erste Hilfen nach dem Wohnhausbrand in Schönebeck

Schönebeck - So hatte sich das Schönebecker Paar Liz Lorente fon Seca und Tim Eichstädt mit den beiden Kindern Leony Melina (5) und Elias Tim (3) seine Urlaubszeit definitiv nicht vorgestellt. „Wir wollten eigentlich einen Tag in den Leipziger Zoo fahren und mal für einen Tag nach Polen“, erzählt die 25-Jährige Schönebeckerin. Doch daraus wurde nichts. Denn nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in der Salzer Straße am 25. August 2021 ist die dortige Wohnung der vierköpfigen Familie nicht mehr bewohnbar – genau wie die anderen Wohneinheiten.