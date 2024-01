Essen in Grundschule kalt und verspätet Schönebeck: Eltern und Kontrolleure stellen Mängel beim Schulessen fest

Die Mittagsverpflegung in der Grundschule „Ludwig Schneider“ in Schönebeck ist in scharfer Kritik. Lebensmittelkontrolleure stellen Mängel fest, Eltern haben eine ganze Liste an Beschwerden.