Verkehr Fährdilemma in Barby zieht sich weiter

Es ist die gute Nachricht: Die Breitenhagen-Tochheimer Gierfähre ist wieder in Betrieb. Doch die schlechte Mitteilung folgt auf dem Fuße: Die Saalefähre Groß Rosenburg-Werkleitz bleibt an den Wochenenden am Ufer.