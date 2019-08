In Biere bei Schönebeck ereignete sich ein Familiendrama. Dabei erstach eine Frau ihren Ehemann. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

In Biere bei Schönebeck hat sich ein Familiendrama ereignet. Eine Frau fügte ihrem Ehemann mit einem Messer tödliche Verletzungen zu.

Schönebeck (vs) l In Biere im Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt) endete in der Nacht zu Sonnabend ein Streit unter Eheleuten tödlich. Wie die Polizei Magdeburg Sonntagmittag mitteilte, erstach eine 63-jährige Frau ihren 65-jährigen Ehemann. Zuvor war es offenbar bei dem deutschen Ehepaar zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Die Frau vertraute sich im Anschluss einer Bekannten an, welche die Polizei über den Sachverhalt informierte. Die 63-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Gegen sie wird nun wegen Totschlags ermittelt.