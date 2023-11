Das Barbyer Gesangsduo Febbraio tritt am Sonnabend bei einem vorweihnachtlichen Konzert in Zens auf. Was die Gäste erwarten können.

Febbraio-Konzert in Zenser Kirche

Das Gesangsduo Febbraio gibt ein weihnachtliches Popkonzert in der Zenser Kirche.

Zens. - Erstmals wird in der Zenser Kirche ein vorweihnachtliches Konzert stattfinden. Anschließend sind die Zenser und Gäste eingeladen, gemeinsam den ersten Advent zu feiern. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Gesangsduo Febbraio aus Barby. Antje Prößel und Matthias Ihlo feierten im September ihr zehnjähriges Bestehen und sind eine feste Größe der regionalen Unterhaltungsbranche. Die beiden sind für ihr vielfältiges Repertoire an Liedern bekannt. Dieses reicht von Oldies über Schlager bis zu Popmusik, immer verbunden mit klassischen Noten. Das besondere an ihrem Gesangsstil ist die seltene Kombination aus der Alt-Stimme von Antje Prößel und dem Bariton von Matthias Ihlo.

Besondere Akustik

„In Zens wird es am Sonnabend ein gemischtes Konzert von weihnachtlichen Liedern und Popmusik geben“, freut sich Ortsbürgermeister Frank Ahrend (CDU) auf die vom Ortschaftsrat und ihm organisierte Adventsveranstaltung.

Dabei biete die Kirche eine ganz besondere und einzigartige Akustik für das Gesangsduo und seine Zuhörer. Man könne sich gut vorstellen, weitere musikalische Auftritte und Konzerte in der Kirche zu veranstalten und diese dabei als Kulturstätte nutzen, sagte Ahrend. Während des Auftrittes von Febbraio, der etwa zwei Mal 45 Minuten mit einer kleinen Pause dauert, ist die Kirche beheizt.

Freier Eintritt und Glühwein

Das Konzert findet am Sonnabend, 2. Dezember, um 15.30 Uhr in der Stephans-Kirche in Zens, Kirchhofstraße 7A, statt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, um eine kleine Spende wir allerdings gebeten. Nicht nur die Musik, auch die angebotenen Speisen und Getränke sorgen für eine passende Untermalung der Veranstaltung. Kuchen, ein kleiner Imbiss und besonders Glühwein sollen für die Entstehung eines kleinen Weihnachtsmarktes sorgen.

Frank Ahrend und der Zenser Ortschaftsrat freuen sich auf viele kulturinteressierte und gesellige Gäste, egal ob aus Zens oder der Umgebung.