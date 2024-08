Schönebeck. - Verkehrsberuhigung. Das ist der innige Wunsch einiger Bürger in Felgeleben. Vor allem derer, die in der Fliederstraße leben. Das zeigt sich an einer Unterschriftenliste, auf der rund 80 Anwohner unterschrieben haben. So auch Eva Dänicke. „Es ist hier aktuell wie auf der Autobahn. Kaum jemand hält die 30 Stundenkilometer ein“, sagt sie. Verbunden ist die Unterschriftensammlung mit einem Appell und einer Beschwerde – beides in Richtung Rathaus. Worum geht es genau?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.