Feuer in Zuchau Vollbrand im Brennholzlager des Bürgermeisters sorgt für Großeinsatz

Am Mittwochmittag löste ein Feuer im Barbyer Ortsteil Zuchau einen Großalarm bei mehreren Feuerwehren aus. Es brannte eine Halle, in der Brennholz gelagert wurde und die Barbys Bürgermeister Jörn Weinert gehört. Was bisher bekannt ist.