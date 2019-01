Die Kinder- und Jugendfeuerwehren in Biere organisieren regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen, die den Dienstalltag interessanter gestalten sollen. So auch die Halloweenveranstaltung 2018. Foto: Ortsfeuerwehr Biere

Die Kinder- und Jugendfeuerwehren in Biere und Eickendorf haben sich nun zusammengeschlossen.

Julia Puder ist seit Oktober 2018 Volontärin bei der Volksstimme. Davor hat sie Amerikanistik an der Universität Leipzig studiert und ein Auslandsjahr in den USA verbracht. Während des Studiums arbeitete sie für Leipzig Fernsehen. julia.puder@volksstimme.de ›

Biere l Wie viele ländliche Vereine haben auch die freiwilligen Feuerwehren in Bördeland mit Nachwuchsmangel zu kämpfen. Deshalb mussten nun die Kinder- und Jugendfeuerwehren in Eickendorf aufgelöst und die verbleibenden Mitglieder in Biere aufgenommen werden. Je zwei Kameraden schlossen sich der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr, den „Feuerengeln“ in Biere an. Eine relativ problemlose „Umsiedlung“, bestätigt Julien Kadenbach, Jugendwart der Ortsfeuerwehr in Biere.

„Es ist keine große Umstellung für die Kinder, da sie eh schon an unseren Ausbildungen teilgenommen haben“, erklärt er. Auch logistisch sei es kein Problem. Die Kinder werden, laut Kadenbach, vor dem Dienst abgeholt und danach wieder nach Hause gebracht.

Insgesamt zählt die Kinderfeuerwehr in Biere nun sieben und die Jugendfeuerwehr neun Mitglieder.

Bilder Die Jugendfeuerwehr bei einer Ausbildung vor dem Gerätehaus in Biere. Foto: Ortsfeuerwehr Biere



Schutzkleidung zum Diensteinsatz

Jede zweite Woche an einem Mittwoch trifft sich die Kinderfeuerwehr, donnerstags für die Jugend, zum Diensteinsatz. Dieser wird immer unterschiedlich gestaltet, hat aber meist eine ähnliche Abfolge. Zuerst legen die Jugendlichen ihre „Dienstkleidung“ an, welche, je nach Dienst, aus Schutzhelm, Handschuhen, Hose und Jacke bestehen kann. Danach müssen sie antreten und ihre Kommandos empfangen.

Zu den Diensteinsätzen gehören zum Beispiel die Hydrantenbekundung und –kontrolle im Dorf und Grundlagen zum Aufbau einer Wasserversorgung. Dabei werden die älteren Kameraden der Jugendwehr auch mal zum Gruppenführer ernannt und müssen eine Ausbildung überwachen, anleiten und später in einer Einsatzübung durchführen.

Bunte Veranstaltungen im Jahr

Zusätzlich gibt es verschiedene Veranstaltungen und Ausflüge auf das Jahr über verteilt. Damit soll die Arbeit bei der Feuerwehr für die Kinder interessanter gestaltet werden, so Kadenbach. Außerdem sollen durch öffentliche Veranstaltungen, wie dem Maibaumsetzen und dem Fackelumzug, die jungen Anwohner der Gemeinde auf die Kinder- und Jugendwehr aufmerksam gemacht und Nachwuchs gewonnen werden.

Die Jugendwehr wird dabei stets in die Organisation solcher Veranstaltungen mit eingebunden. Regelmäßig nimmt diese auch an Wettkämpfen im Salzlandkreis teil, um die theoretisch erlernten Einsätze praktisch umzusetzen. „Bei den Wettkämpfen müssen die Jugendlichen zusammenarbeiten, das stärkt die Teamarbeit in der Feuerwehr“, erklärt Kadenbach.

Gemeinsam veranstalten die Kinder- und Jugendwehr unter anderem einen Faschingsnachmittag, eine Halloweenveranstaltung sowie eine Weihnachtsfeier. Auch die Kleinsten dürfen dabei das Programm mitgestalten. Unterstützt werden die Kinder- und Jugendwarte außerdem von aktiven Kameraden und Eltern.

Neue Kameraden gewinnen

Durch solche Aktionen will die Feuerwehr nicht nur neue Kameraden gewinnen, sondern auch ihre jetzigen halten. „Leider wechseln nur Wenige von der Jugendwehr zur aktiven Wehr, meistens aus privaten Gründen, wie Umzug und Ausbildung“, bedauert Kadenbach.

Wer mehr über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Biere erfahren möchten, kann sie am 1. Mai 2019 zum Tag der offenen Tür besuchen oder an einem der Ausbildungs- tage in den Dienst reinschnuppern.