Die Stadt will die Bedingungen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Calbe verbessern und plant einen großen Anbau für bis zu 75 Einsatzkräfte. Wofür ist der ganze Platz gedacht?

Die Stadt Calbe plant einen Anbau am Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr. Was genau soll für über eine Million Euro geschaffen werden?

Calbe. - Für eine bessere Einsatzhygiene will die Stadt Calbe am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Calbe einen größeren Anbau in der Zukunft durchführen. Die aktuellen Bedingungen sind aus hygienischer Sicht alles andere als ideal, heißt es in der Beschlussvorlage, die kürzlich dem Stadtrat vorlag. Was soll sich für die Einsatzkräfte der Feuerwehr ändern?