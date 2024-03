Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Elbenau. - Dank dem Beitritt zweier neuer Feuerwehrleute im Jahr 2023 zählt die Freiwillige Feuerwehr Elbenau nun 36 Mitglieder. Darunter sind 17 Männer und Frauen in der aktiven Einsatzabteilung sowie elf Mitglieder in der Jugendwehr und acht in der Alters- und Ehrenabteilung. Doch trotz des Zuwachses, bräuchte man in Elbenau noch zehn weitere aktive Mitglieder, um alle erforderlichen Funktionen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und unter Beachtung von Reservepersonals zu erfüllen. Darauf machte Wehrleiter Ronald Mühlsiegel während der Jahreshauptversammlung am Freitagabend aufmerksam.