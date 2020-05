Die Feuewehr musste Donnerstagabend in Schönebeck einen brennenden Geräteschuppe in einer Gartenanlage löschen.

Schönebeck (ok) l Einsatz für die Feuerwehr: Am späten Donnerstagabend, um 22.23 Uhr, wurde ein Brand in der Gartenanlage „Grüne Hoffnung I“ in der Köthener Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei befand sich die Feuerwehr bereits mit 28 Kameraden im Einsatz. In der Parzelle brannte ein Geräteschuppen in voller Ausdehnung und konnte abgelöscht werden. Es handelt sich um einen sonst scheinbar ungenutzten Garten.

Eine Zeugin hatte das Knistern der Flammen gehört und die Feuerwehr alarmiert. Personen hatte sie zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen. Eine Selbstentzündung wurde ausgeschlossen, sodass Ermittlungen wegen einer vorsätzlichen Inbrandsetzung aufgenommen wurden.