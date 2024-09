Feuerwehreinsatz Großbrand in Schönebeck hält die Einsatzkräfte die ganze Nacht in Atem

200 brennende Strohballen halten seit fast acht Stunden die Kameraden der Schönebecker Stadtteilfeuerwehren in Atem.

Am alten Stadthafen wurde der Brand gegen 1 Uhr entdeckt, die Löschmaßnahmen dauern an. Wie ist die Lage vor Ort?