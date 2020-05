In einem Waldstück bei Plötzky hat am Mittwoch ein Holzstapel gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Plötzky l In einem Waldstück bei Plötzky hat am Mittwochabend ein Holzstapel gebrannt. Alarmiert wurde die Feuerwehr Pretzien/Plötzky 19.38 Uhr von der Leistelle wegen eines Kleinbrandes. 19 Einsatzkräfte der Wehr rückten aus. Der Brandort lag allerdings so verwinkelt zwischen der alten Fähre und der Haberlandsbrücke, dass die Feuerwehrleute erst eine ganze Weile danach suchen mussten, bestätigt der Ortswehrleiter auf Nachfrage der Volksstimme am Donnerstag.

Der Holzstapel brannte mittig, war aufgrund der vielen Zwischenräume nicht einfach zu löschen. Das viel größere Problem war aber die Wasserzufuhr. Der nächste Hydrant befand ich sich 1,5 bis 2 Kilometer entfernt, bestätigt der Ortswehrleiter, der daher unter Beihilfe der umliegenden Wehren einen Pendelverkehr einrichten ließ. Heißt: Die Wehren aus Bad Salzlemen, Schönebeck, Gommern und Dannigkow waren mit ihren Tanklöschfahrzeugen im Einsatz und sicherten die Wasserzufuhr für die Brandbekämpfung. Die Kameraden aus Elbenau leuchteten die Einatzsstelle aus.

Gegen 23 Uhr konnte der Einsatz beendet werden, nachdem die Feuerwehrleute mit spezieller Einsatztechnik einem erneuten Entflammen vorsorgten.