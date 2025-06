Die Unternehmen Nammo, Plantan und Joyson Safety wollen Millionenbeträge in den Stadtort Schönebeck investieren. Was geplant ist.

Firmen wollen Millionen Euro in Schönebeck investieren

Blick in die Produktion bei Nammo GmbH.

Schönebeck. - Die gute Nachricht des Tages: Drei Unternehmen in Schönebeck bekennen sich zum Standort in der Elbestadt. Die Nammo Schönebeck GmbH, die Plantan GmbH und Joyson Safety Systems Ignation GmbH wollen in den nächsten Jahren Millionenbeträge investieren und Arbeitsplätze sichern. Das teilten Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) und die Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Rathaus auf Anfrage der Volksstimme mit.