Mittlerweile zählt das Fitnessstudio „Fitomat“, das Anfang Oktober in Schönebeck eröffnet hat, rund 200 Mitglieder. Mit gezielten Angeboten sollen weitere Kunden gewonnen werden. Mit dabei: Bungee-Fitness und Senioren-Kraftsport.

Fitomat in Schönebeck: Training rund um die Uhr

Heiko Redlin (l.) ist Fitnesstrainer im „Fitomat“ in Schönebeck und gibt Kunden bei Bedarf Tipps für ihr Training.

Schönebeck. - Anfang Oktober hat mit „Fitomat“ an der Grabenstraße ein neues Fitnessstudio in Schönebeck seine Türen geöffnet. Zu jeder Tag- und Nachtzeit können hier Gewichte gestemmt oder die Geräte genutzt werden. Rund 200 Mitglieder zählt das „Fitomat“ nach anderthalb Monaten, berichtet Studioleiterin Kathrin Redlin. „Das ist okay, aber wir müssen und wollen schon noch etwas wachsen“, sagt sie. Erreicht werden soll das unter anderem mit zielgerichteten Angeboten.