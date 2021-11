Wer liefert das schönste Foto vom Ringheiligtum Pömmelte?

Pömmelte/MZ - Das Ringheiligtum in Pömmelte in Szene setzen, das können Hobbyfotografen und Kulturbegeisterte noch bis zum 30. November im Rahmen des Fotowettbewerbs 2021. Die Aktion wurde damit noch einmal um einen Monat verlängert.

Interessierte erhalten so die Möglichkeit, Motive etwa vom Herbstausklang am 31. Oktober oder von frühen Sonnenuntergängen am Nachmittag einzureichen, heißt es in einer Mitteilung des Salzlandkreises.

„Wir haben einige interessante Motive und Anregungen erhalten“, informiert die für das Ringheiligtum zuständige Stabsstellenleiterin Petra Czuratis. Sie hofft auf weitere Einsendungen.

Nach Ende des Wettbewerbs bewertet eine Jury die Motive, von denen zehn auch im Salzlandmuseum in Schönebeck zeitweise ausgestellt werden. Der oder die Gewinner erhalten eine kostenlose Führung am Ringheiligtum Pömmelte für zwei Personen an einem Termin nach Wahl sowie die freie Teilnahme an einer weiteren Veranstaltung am Ringheiligtum.

Teilnehmen können alle am Wettbewerb, die per E-Mail ein Motiv des gesamten Ringheiligtums oder spezielle Motive der Rekonstruktion der steinzeitlichen Kultstätte an die Adresse kultur@kreis-slk.de versenden. Alle Teilnahmebedingungen finden sich auf der Internetseite des Ringheiligtums.