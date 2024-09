Das neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Felgeleben ist am Freitag offiziell in Dienst gestellt worden. Doch auch schon in den letzten Tagen haben die Kameraden die neue Technik bereits kennengelernt.

Schönebeck. - Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr Felgeleben begrüßen ein neues Mitglied in ihren Reihen: Heinz-Uwe. Dabei handelt es sich um das brandneue Einsatzfahrzeug der Felgeleber, das am freitag, 20. September, offiziell in Dienst gestellt wird. Doch schon in Tage zuvor haben sich die Einsatzkräfte mit der neuen Technik vertraut gemacht. Was macht das neue Fahrzeug aus und warum genau haben die Kameraden dem Tanklöschfahrzeug den Namen „Heinz-Uwe“ verpasst?